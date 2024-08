São Paulo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Na noite desta quarta-feira (28/8), São Paulo e Atlético-MG duelam , às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor chega nesta fase após eliminar o Goiás, enquanto o Galo despachou o CRB. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro, às 21h45, na Arena MRV. O vencedor deste mata-mata fará uma das semifinais contra Athletico-PR ou Vasco. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 20h, sob o comando do premiado Cesar Tavares.