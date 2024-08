Ferroviária vence Internacional e avança à semifinal do Brasileirão Feminino

O Ferroviária venceu o Internacional por 2 a 0 e avançou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira (28) na Fonte Luminosa. Os gols foram marcados por Neném e Mylena Carioca. Como o jogo de ida foi empate por 1 a 1, o placar agregado ficou 3 a 1.

As Guerreiras Grenás abriram o placar ainda no primeiro tempo, aos 11 minutos. Neném, que foi novidade na escalação, recebeu a bola na entrada da grande área e bateu de primeira, em um voleio sem chances de defesa. Depois, as Coloradas foram em busca do empate, mas pararam em Luana, que fez duas grandes defesas.

No segundo tempo, as visitantes tiveram a chance de empatar, mas aos 13 minutos, Mylena Carioca marcou o segundo para a Ferroviária. Em rápido contra-ataque, Fátima Dutra fez boa jogada pela direita e cruzou para a atacante ampliar o placar.

Agora, a Ferroviária enfrenta o São Paulo ou o Grêmio pela semifinal da competição. No primeiro jogo das quartas, o time paulista venceu por 2 a 1. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Canindé. Corinthians e Palmeiras, portanto, farão a outra semifinal.

Dessa forma, com bons números na competição – foram dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 13 partidas, a Ferroviária segue em busca do seu terceiro título.

