Lille perde para Slavia Praga, mas garante vaga na fase de liga da Champions

O Lille vai disputar a fase de liga da Champions 2024/25, que será disputada em novo formato. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Slavia Praga, nesta quarta-feira (28), na República Tcheca, os franceses confirmaram a classificação para a principal competição de clubes do planeta após o resultado de 2 a 0 construído no jogo de ida, na França.

Ou seja, o Lille avança na competição com placar agregado de 3 a 2. Nesta quarta-feira, Christos Zafeiris e Ivan Schranz anotaram os gols da vitória dos tchecos, enquanto Edon Zhegrova balançou a rede no gol que garantiu a vaga para o Lille.

Empurrado pelos torcedores na Eden Arena, o Slavia Praga tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Christos Zafeiris. No entanto, o Lille conseguiu suportar a pressão e buscou o empate na segunda etapa com Edon Zhegrova. Mas, os tchecos, que foram superiores na maior parte do jogo, buscaram a vitória com Ivan Schranz. Apesar da pressão dos donos da casa, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final e não foi suficiente para o clube da República Tcheca assegurar a classificação.

Playoff da Champions 2024/25

Terça-feira (27/8)

Galatasaray 0x1 Young Boys*

Sparta Praga* 2×0 Malmo

RB Salzburg* 1×1 Dínamo de Kiev

Quarta-feira (28/8)

Qarabag 0x2 Dínamo*

Estrela Vermelha* 2×0 Bodo/Glimt

Slovan Bratislava* 3×2 Midtjylland

Slavia Praga 2×1 Lille*

*Classificados para a fase de liga

Os já classificados para a fase principal

Espanha – Real Madrid, Barcelona, Girona e Atlético de Madrid

Inglaterra – Liverpool, Aston Villa, Manchester City e Arsenal

Alemanha – RB Leipzig, Leverkusen, Borussia Dortmund, Stuttgart e Bayern de Munique

Itália – Juventus, Atalanta, Bologna, Inter de Milão e Milan

França – Brest, PSG, Monaco e Lille

Portugal – Benfica e Sporting

Holanda – PSV Eindhoven e Feyenoord

Áustria – Sturm Graz e RB Salzburg

Ucrânia – Shakhtar

Bélgica – Brugge

Escócia – Celtic

República Tcheca – Sparta Praga

Suíça – Young Boys

Croácia – Dínamo

Sérvia – Estrela Vermelha

Eslováquia – Slovan Bratislava

