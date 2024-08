Kannemann volta a treinar no Grêmio e pode ser opção contra o Atlético-MG

O Grêmio voltou a treinar nesta quarta-feira (28) no CT Luiz Carvalho. A novidade ficou pelo retorno do zagueiro Kannemann, que não foi relacionado na vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, no último domingo. Por outro lado, Diego Costa apenas deu voltas em torno do gramado e segue como incógnita para enfrentar o Atlético-MG.

Dessa maneira, o zagueiro foi poupado da viagem para Santa Catarina por conta de desgaste físico. Contra o Galo, no retorno do time à Arena, ele deve ficar à disposição. Contudo, a tendência é que fique no banco de reservas, com Rodrigo Ely e Jemerson como titulares.

Diego Costa, por sua vez, ainda não treinou com bola nesta semana e fez novamente corridas em volta do campo. Caso não apresente condições de atuar, Renato Gaúcho deve manter o dinamarquês Braithwaite no comando de ataque do Imortal.

Pavón é desfalque no Grêmio

Quem é ausência certa é Pavón, que tem lesão muscular na coxa direita. No treino desta quarta-feira, ele também deu voltas no gramado do CT.

A comissão técnica comandou um treino físico antes de Renato Gaúcho realizar um trabalho técnico com os jogadores. Dessa maneira, os atletas volta a treinar nesta quinta, visando ao duelo com o Atlético.

Grêmio e Galo se enfrentam no domingo, às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará o retorno do Tricolor à Arena após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, em maio.

