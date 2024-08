Criciúma vence o Bragantino e respira no Brasileirão

O Criciúma se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 19ª rodada, o Tigre venceu o Bragantino por 1 a 0, no Heriberto Hulse, nesta quarta-feira. O único gol da partida foi de Marcelo Hermes ainda no primeiro tempo. O jogo contou com pouca técnica e mais vontade dentro de campo.

Com o resultado, o Criciúma sobe para 12ª posição, com 28 pontos. O Bragantino, por sua vez, se complica, segue em sequência negativa (seis jogos sem vencer) e ocupa a 15ª colocação, com 27 pontos. Agora, os times voltam campo pela 25ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Tigre enfrenta o Cuiabá, que também luta contra o Z4, às 18h30, na Arena Pantanal. Já no domingo, o Massa Bruta encara o Bahia, também no mesmo horário, no Nabi Abi Chedid.

Tigre acha gol salvador

O primeiro tempo começou com os times criando poucas chances claras de gol. E, aliás, boa parte do jogo foi sem brilho, com pouca criatividade. O Criciúma, entretanto, teve leve superioridade ao Bragantino em relação a buscar mais o campo de ataque. E o Tigre conseguiu o gol aos 36 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Marcelo Hermes, que chutou firme e marcou. O Massa Bruta, por sua vez, teve uma oportunidade em cobrança de falta, porém não levou perigo ao de Gustavo.

Criciúma segura o Bragantino

Na volta para a segunda etapa, o Massa Bruta, atrás do placar, foi com tudo para cima do Tigre. Logo aos seis minutos, Mosquera, afinal, teve uma chance, mas a bola foi por cima do gol. Não muito tempo depois, Lucas Evangelista bateu colocado na entrada da área e quase deixou tudo igual. O Criciúma, aliás, vivia de ataques de esporádicos e quase não assustou. No fim, Pedro Caixinha, aliás, pediu para o time paulista subir suas linhas. Vinicinho e Borbas, aliás, chegaram perto de balançar as redes. A equipe, aliás, fez uma pressão final, mas sem organização.

CRICIÚMA 1×0 BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 19ª rodada

Data-Hora: 28/8/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho, 21’/2°T), Rodrigo, Tobias Figueiredo, Ronald Lopes (Fellipe Mateus, 21’/2°T); Newton, Patrick de Paula (Eliédson, 36’/2°T), Matheusinho, Marcelo Hermes; Allano (Serginho, 35’/2°T) e Bolasie (Arthur Caíke, 35’/2°T). Técnico: Claudio Tencati.

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes; Guilherme (Raul, 28’/2°T); Jadsom (Jhon Jhon, intervalo), Lucas Evangelista, Lincoln (Gustavinho, 21’/2°T); Eduardo Sasha (Vinicinho, 28’/2°T), Henry Mosquera e Vitinho (Thiago Borbas, intervalo). Técnico: Pedro Caixinha.

Gols: Marcelo Hermes, 36’/1°T (1-0);

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Cartão amarelo: Patrick de Paula, Ronald Lopes, Wallison Maia (CRI), Jadsom, Gustavinho, Eduardo Santos (RBB)

Cartão vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.