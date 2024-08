Decisivo na Fonte Nova, Bruno Henrique afirma que Flamengo joga sempre para ganhar

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, com um gol de Bruno Henrique, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, na Fonte Nova. Assim, com essa vitória, o time pode empatar o jogo de volta no Maracanã para avançar às semifinais.

Desse modo, o atacante Rubro-Negro analisou a vitória e afirmou que jamais sairá de seus domínios para buscar um empate.

Veja como foi o jogo: Flamengo vence na Bahia e fica numa boa na Copa do Brasil

“.A gente não vem aqui para fazer jogo de empate. Queremos vencer. Conseguimos colocar a bola no chão e jogar. Poderia ter sido melhor, mas acho que foi bom”, disse o atacante ao final do duelo e em entrevista ainda na beira do campo, da Fonte Nova.

Flamengo enfrentará o Corinthians, pelo Brasileirão, em Itaquera

Todavia, agora o Flamengo vira a chave e enfrentará o Corinthians no Brasileirão. O confronto está marcado para Itaquera, casa do time alvinegro. O time carioca é o quarto colocado, com 44 pontos, quatro a menos que o líder Fortaleza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.