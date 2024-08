Tite enaltece Bruno Henrique de 9, e também fala sobre lesões no Flamengo

O Flamengo superou o Bahia na Fonte Nova pelo placar de 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e abriu vantagem no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será no Maracanã, na próxima semana.

Desse modo, na entrevista coletiva, o técnico do Flamengo, Tite, enalteceu, portanto, o resultado positivo e analisou o gol da vitória marcado pelo atacante Bruno Henrique na etapa final.

“O jogo de hoje tem bastante coisa para a gente falar. A felicidade pela performance da equipe, as decisões que temos que tomar em uma sequência, as entradas dos atletas… Hoje, de novo, a necessidade do Igor (Jesus), que não vinha sendo utilizado, entrou bem. Daqui a pouco, machucou um atleta e ficamos com 10 homens, a recomposição, o BH (Bruno Henrique) de 9… Tem um monte de coisa legal aí”, disse Tite.

Tite fala sobre lesões no Flamengo

Contudo, o Flamengo voltou a sofrer com jogadores se queixando de dores e possíveis lesões. Entre eles, De La Cruz, Michael e Bruno Henrique. Tite finalizou falando sobre o assunto.

Veja mais: Michael e De la Cruz sentem dores e viram preocupações no Flamengo

“Talvez não tenhamos tempo suficiente para falar sobre o quanto isso influência o atleta. E o quanto se trabalha para tomar decisões sem expor o atleta e sua saúde. Inevitavelmente acontece e dói. Precisávamos do Michael porque não tínhamos outro e ele jogou o jogo todo lá (contra o Bragantino). Não era para jogar o jogo todo. Ele veio com boa vontade e foi decisivo. Quase fez o segundo gol. Não foi falta, não foi nada, ele tirou o corpo. Só para deixar registrado. Um jogador decisivo e você o perde na sequência. A gente tenta preservar ao máximo, mas é duro”, resumiu o técnico do Flamengo.

