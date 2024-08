Palmeiras se aproxima de escolher nova patrocinadora máster

O Palmeiras deve tomar uma decisão em breve, sobre quais serão suas patrocinadoras em 2025. A Crefisa e Faculdade das Américas, detentoras do principal espaço na camisa alviverde, ainda não estão garantidas para a próxima temporada. Além disso, duas empresas manifestaram interesse pelo patrocínio máster do Verdão. Assim, uma mudança vem sendo cogitada dentro do clube.

Uma das empresas interessadas em ser a patrocinadora máster do Palmeiras foi a ”Esportes da Sorte”. A casa de apostas esportivas já estampa o principal espaço na camisa alviverde do time feminino e almeja fazer o mesmo com a equipe masculina. Contudo, acabou fechando com o Corinthians há algumas semanas. Assim, um possível novo acordo com o Verdão não deve mais acontecer.

Além disso, a Betnacional enviou um e-mail para o departamento de marketing alviverde, também manifestando o mesmo interesse. A proposta se aproximava dos R$ 100 milhões fixos por ano, além de bônus por desempenho. Contudo, o Palmeiras demorou para responder sobre a oferta, que incomodou a empresa e se retirou das conversas.

Palmeiras tem pressa para definir nova patrocinadora

A urgência ocorre porque o contrato com Faculdade das Américas e Crefisa, empresas da presidente Leila Pereira, termina no dia 31 de dezembro. Por conta da confecção do uniforme para 2025, o Verdão precisa avisar a Puma com antecedência para que o novo parceiro já apareça na nova camisa.

Por ser dona da Crefisa e da FAM, Leila Pereira não deve participar da escolha da nova patrocinadora. A escolha será feita pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), que tem conselheiros da situação em sua maioria. Contudo, por contrato, a mandatária tem o direito de igualar ou cobrir qualquer oferta que o Verdão receba.

