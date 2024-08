Inter de Milão x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (30), Inter de Milão e Atalanta se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do Calcio. A partida, que acontece no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, coloca frente a frente o atual campeão nacional contra o vencedor da última Liga Europa.

Como chega a Inter de Milão

Os atuais campeões chegam embalados após a vitória por 4 a 2 sobre o Lecce na segunda rodada do Italiano 2024/25, e querem mais uma vitória para seguir como forte candidato ao bicampeonato nacional.

Além disso, o técnico Simone Inzaghi pode promover uma novidade na Inter. Isto porque De Vrij, recuperado de lesão, pode retornar ao time titular, ou pelo menos começar a partida no banco de reservas. No entanto, a dúvida fica por conta da presença do artilheiro Lautaro Martínez, eleito o melhor jogador da última edição do Campeonato Italiano. Assim, o atacante argentino está com dores musculares e pode desfalcar o time nesta sexta-feira.

No momento, a Inter é a vice-líder da competição com quatro pontos, dois a menos que a Juventus, única equipe com 100% de aproveitamento até o momento no Italiano.

Como chega a Atalanta

Por outro lado, a Atalanta, que conquistou o maior título de sua história ao vencer a Liga Europa 2023/24, não vive um bom início de temporada. Isto porque a equipe ficou com o vice da Supercopa Europeia ao ser derrotada para o Real Madrid, e perdeu na rodada passada do Calcio para o Torino, por 2 a 1.

Assim, o time comandado pelo técnico Gasperini quer esquecer o último jogo e tentar repetir a grande atuação na estreia do Italiano 2024/25, quando goleou o Lecce por 4 a 0, fora de casa.

No entanto, a Atalanta terá que superar as ausências de Scamacca, Bakker, Kolasinac e Scalvini, todos lesionados. Além disso, Cuadrado e Rui Patrício, contratados nesta janela de transferências, ainda não poderão fazer suas respectivas estreias com a camisa do clube.

Inter de Milão x Atalanta

3ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 30/08/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Inter de Milão: Somer; Bastoni, Acerbi e Pavard; Darmian, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Dimarco; Thuram e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Djimisti e Hien; Bellanova, Pasalic, Ederson e Ruggeri; De Ketelaere, Retegui e Brescianini. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Árbitro: Matteo Marchetti (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

