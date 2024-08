Juventude x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Juventude e Corinthians jogam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes entraram ainda na primeira fase da competição e já traçaram um largo caminho. O Timão precisou eliminar Cianorte, São Bernardo, América-RN e Grêmio para chegar até as quartas. Já o clube Jaconero despachou Iguatu, Paysandu, Internacional e Fluminense para seguir no sonho de mais um título do torneio. A Voz do Esporte faz a cobertura desta partida e a Jornalda Esportiva começa às 18h30, com um esquenta sob o comando de Christuian Rafael, que também estará na narração.