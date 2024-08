Vasco x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Três dias depois de entrarem em campo para um jogo quente em São Januário, Vasco e Athletico voltam a se enfrentar no estádio, nesta quinta-feira (29), mas, desta vez, pela Copa do Brasil. A partida, pela ida das quartas de final da competição, será às 20h (de Brasília). Campeão em 2011, o Cruz-Maltino eliminou Marcílio Dias-SC, Água Santa-SP, Fortaleza e Atlético-GO. Por sua vez, o Furacão – vencedor em 2019 – estreou duas fases depois, visto que era um dos times brasileiros na Libertadores. Eliminou Ypiranga-RS e Bragantino. A Voz do Esporte faz a transmissão deste duelo a partir das 18h30, sob o comando de Diego Mazur.

A cobertura ainda conta com David Xavier nos comentários e André Bachá na narração. Não deixe de conferir este importante duelo pela Copa do Brasil com a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 18h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.