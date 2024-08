André se despede de companheiros do Fluminense e foto viraliza

O volante André protagonizou um momento de emoção nesta quinta-feira (29) no Fluminense. Afinal, o jogador foi ao CT Carlos Castilho se despedir dos companheiros e funcionários, já que viaja ainda nesta quinta para a Inglaterra para fechar com o Wolverhampton, da Premier League.

Assim, uma foto do jogador chorando viralizou nas redes sociais. Ele estava em frente à mesa de conferências de imprensa, no auditório do clube, junto aos troféus que conquistou em sua passagem pelo Fluminense.

LEIA MAIS: Venda de André será a maior da história do Fluminense

Segundo o portal “ge”, o clima foi de emoção quando André se dirigiu ao vestiário para se despedir dos colegas. O companheiro Martinelli, também Moleque de Xerém, foi um dos que mais se emocionou no adeus ao, agora, antigo colega. André também se despediu de funcionários e do presidente Mário Bittencourt.

Fechado com o Wolverhampton, o volante é aguardado na Europa para exames e assinatura do contrato. A equipe inglesa pagará 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões no câmbio atual) e mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas por 100% dos direitos econômicos do atleta.

Dessa forma, André não joga mais pelo Fluminense. Natural de Ibirataia (BA), ele chegou ao Fluminense em 2013, com apenas 12 anos. Sua primeira oportunidade no profissional foi em 2020, tornando-se rapidamente, então, num dos destaques do time. São quatro gols em 197 jogos pelo Tricolor, com direito as conquistas da Libertadores (2023), dos Cariocas (2022 e 2023), além da Recopa Sul-Americana (2024).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.