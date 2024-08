Velório de Izquierdo reúne multidão para se despedir do zagueiro

Uma multidão reuniu-se nesta quinta-feira (29), na sede social do Nacional-URU, para dar um último adeus ao zagueiro Juan Izquierdo. O público formou uma longa fila e pôde se despedir do defensor, que morreu nesta terça-feira (27), em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

O caixão com o corpo do jogador acabou posicionado no Salão Cristal Dante Iocco. Junto, estava uma foto do defensor e das bandeiras do clube e do Uruguai, assim como foi em sua chegada em Montevidéu. A cerimônia começou por volta das 10h (de Brasília) e será parcialmente aberta para o público. Antes, a família do zagueiro uruguaio teve cerca de três horas de momento reservado para se despedir do jogador.

Cinco jogadores do São Paulo estão programados para aparecer no velório. São eles: Rafinha, Michel Araújo, Galoppo, Wellington Rato e Calleri. O vice-presidente do clube, Harry Massis, também estará presente.

O governo do Uruguai cedeu uma aeronave da Força Aérea para o translado do corpo até Montevidéu. Assim, o caixão chegou a solo uruguaio no início da madrugada desta quinta. Horas antes, outro avião trouxera familiares do jogador que estavam no Brasil acompanhando a situação.

O zagueiro do Nacional-URU, que sofreu um mal súbito no jogo contra o São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores, morreu na noite desta terça-feira (27). Aliás, desde o fato que ocorreu no MorumBis, ele estava internado no Hospital Albert Einstein. Contudo, nos últimos dias, não teve evolução em seu quadro clínico.

Aliás, após cinco dias de internação, o centro médico anunciou a morte cerebral decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Assim, o jogador deixa a mulher, Selena, e dois filhos.

