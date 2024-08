Irmã de Cristiano Ronaldo cutuca Pedro Certezas, que ironiza

Uma treta inusitada movimentou a internet no fim da noite da última quarta-feira (28). Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reagiu a uma publicação de Pedro Certezas, onde o comentarista faz uma comparação entre os mil gols de Pelé e a saga do astro português pela marca.

A polêmica teve início em um bate-papo entre o atacante do Al Nassr e o ex-zagueiro Rio Ferdinand, que foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Na conversa, o português afirma que poderia comprovar em vídeo todos os seus gols assim que a marca histórica fosse atingida. Contudo, a fala foi vista como uma alfinetada a outros atletas, como Pelé. Atualmente, o português tem 899 gols na carreira.

Posteriormente a fala de CR7, Pedro Certezas publicou um vídeo criticando as afirmações do português, inclusive chamando o discurso de “burro”. As manifestação do comentarista chegou posteriormente até Kátia Aveiro. Em um comentário no Instagram, a irmã de Cristiano soltou o verbo contra o humorista, que foi chamado de “totó” por ela.

“Vai dormir, totó. “Ele não sabe de bola”. Mas tu sabe o quê… fazer vídeos na internet. Sério, comparar o conhecimento dele com o teu. Tu é comediante, fala sério. Eu até entendo. Só vi esse vídeo porque tu fala dele. Zerinho tu”, disse Kátia.

Resposta de Pedro Certezas a Kátia Aveiro

Surpreso com reação de Kátia, Certezas fez uma publicação no X (antigo Twitter) onde ironizou as falas da portuguesa.

“Me pega um pouco a irmã do CR7 vir me ofender, e a ofensa dela ser “você é um comediante que sabe fazer vídeos”, o que eu considero um elogio. Tô (sic) muito do fu**** mesmo”, rebateu Certezas.

Veja a cronologia da polêmica:

