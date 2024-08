Klopp vai dirigir time de veteranos do Dortmund em amistoso

Nova anos após deixar o Borussia Dortmund, Jürgen Klopp estará novamente à beira do campo no Signal Iduna Park. Contudo, esse retorno será para dirigir um time de veteranos do clube alemão no dia 7 de setembro, em um jogo em homenagem aos ex-jogadores poloneses Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek.

Ambos fizeram parte do time bicampeão alemão em 2010/11. Além de terem vencido, em 2011/12, a Copa da Alemanha em 2011/12, com o treinador à frente da equipe. A direção aurinegra, então, decidiu aproveitar a próxima Data Fifa para homenageá-los com um amistoso de despedida.

Vale lembrar que o treinador tirou um ano sabático após deixar o Liverpool. Em sua carreira, dirigiu o Borussia entre 2008 e 2015, conquistando o bicampeonato alemão (2010/11 e 2011/12), uma Copa da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha, sendo um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube. Ele teve as mesmas cinco conquistas de Ottmar HItzfeld (Champions League 1996/97, duas Bundesligas e duas Supercopas).

Por fim, Piszczek jogou no Dortmund até 2021, quando se transferiu para o Goczalkowice-Zdroj, onde atuou como treinador e jogador na última temporada. Blaszczykowski, de 38 anos, por sua vez, deixou o clube em 2016 e encerrou a carreira ano passado, no Wisla Cracóvia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.