Matheus Cunha fala da partida contra o Bahia e exalta disputa com Rossi

Matheus Cunha x Rossi

Em cinco partidas como titular na Copa do Brasil, Matheus Cunha sofreu apenas um gol. Por outro lado, o goleiro vê Rossi ser o dono da posição no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. No entanto, o jogador acredita que essa ‘disputa’ é boa para os dois e também para o Flamengo.

“Cada vez cada um faz boas partidas. O Rossi está muito bem também. A gente coloca o sarrafo lá em cima para o outro evoluir. Os dois evoluem. Quando ele vai bem, eu tenho que trabalhar mais para ter oportunidade. Quando vou bem, ele tem que trabalhar mais. Isso é bom para todo mundo, bom para o Flamengo”, exalta.

Dessa forma, Rossi volta ao gol do Flamengo no próximo domingo (1º de setembro), pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).

