Globo faz mudança no comando do esporte da emissora

A Globo definiu mudança na alta cúpula da área de esporte nesta quinta-feira (29). Joana Thimoteo, que era diretora de eventos esportivos, deixa o cargo para assumir a diretoria de musicais da emissora. Em seu lugar assume George Guilherme, promovido após ocupar o cargo de gerente de futebol na área de eventos esportivos da emissora. A informação é do F5.

George Guilherme, que será o diretor de transmissões esportivas, se junta a Gustavo Poli e Gustavo Maria. Eles também terão a companhia de Marcela Zaiden, que ficará responsável pelas áreas de planejamento executivo de Esporte e gestão de elenco e de gestão de eventos. Com as mudanças, a Globo passa a ter quatro diretores fortes à frente do esporte.

O quarteto prestará contas para Renato Ribeiro, diretor-geral de esportes da Globo.

Joana Thimotheo, George Guilherme e Marcela Zaiden: quem são?

Joana Thimoteo está na Globo desde 2001. Ela começou como produtora de reportagens, mas logo passou a ocupar cargos executivos na empresa. Em 2003, se tornou produtora executiva. Desde 2004, Joana era responsável pela logística de cobertura de eventos internacionais na Globo, como Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Em 2018, assumiu o cargo de diretora de eventos esportivos. Foi a primeira mulher a ter um cargo executivo no esporte da Globo.

Já George Guilherme ingressou na emissora desde 1999. Iniciou como repórter esportivo em Pernambuco. Em 2005, foi para o Rio de Janeiro, mas voltou a Recife em 2011 para ser chefe de reação e apresentador do Globo Esporte. Porém, retornou ao Rio em 2019, agora como gerente de futebol em eventos esportivos.

Enquanto isso, Marcela Zaiden está na Globo desde 2013, sempre atuando como produtora de grandes eventos. Desde 2021, ela era gerente de elenco esportivo na Globo.

