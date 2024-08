Palmeiras: Vitor Reis não treina e deve ser desfalque contra o Athletico-PR

Vitor Reis deve ser desfalque do Palmeiras na partida contra o Athletico-PR, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem zagueiro foi ausência mais uma vez no treinamento nesta quinta-feira (29), na Academia de Futebol, por conta de um desgaste na coxa direita. Assim, Abel Ferreira deve optar por Gustavo Gómez e Murilo no setor.

Os jogadores voltaram ao gramado nesta quinta para trabalhos técnicos específicos de ataque e defesa. A comissão técnica promoveu ainda um coletivo em campo reduzido. O Alviverde não poderá contar com Mayke, que teve lesão constatada na panturrilha direita e não tem prazo para voltar a atuar.

O Palmeiras ainda tem mais duas atividades antes de viajar para Curitiba, no sábado (31).

Dessa maneira, o Palmeiras deve ir a campo para enfrentar o Furacão com: Weverton, Marcos Rocha (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

O Palmeiras visita o Athletico, no domingo, na Ligga Arena, em busca de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão é o terceiro colocado, com 44 pontos, a quatro do líder Fortaleza, que tem um jogo a menos.

