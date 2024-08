Real Madrid tropeça e fica no empate com o Las Palmas pela La Liga

O Real Madrid não teve uma boa atuação e ficou apenas no empate, por 1 a 1, com o Las Palmas, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, nas Ilhas Canárias. Moleiro abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Vini Jr descontou, de pênalti, na etapa final. Assim, com o resultado, os comandados de Carlo Ancelotti ficam com 5 pontos, na 5ª colocação, enquanto os donos da casa têm 2 pontos, na 17ª posição.

Na próxima rodada da La Liga, o Las Palmas visita o Alavés, no Mendizorrotza, domingo (1), às 12h (de Brasília). A equipe merengue, por sua vez, recebe o Betis, no Santiago Bernabéu, no mesmo dia, porém às 16h30 (de Brasília).

Efeito surpresa

No primeiro toque de Mbappé na partida, o francês tentou finalizar pela esquerda, porém carimbou a defesa adversária e não levou perigo. Logo em seguida, o Las Palmas surpreendeu em rápida jogada pela esquerda entre McBurnie e Moleiro. O camisa 16 tirou Tchouaméni e Militão da jogada e acertou o canto de Courtois para abrir o placar.

Arqueiro brilha

Ao longo de todo o primeiro tempo, o Real Madrid teve dificuldades para ser eficiente e gerar lances de perigo à meta adversária. Valverde finalizou em direção ao gol, mas Cillessen fez grande defesa para evitar o empate. O arqueiro, por sinal, voltou a se destacar após chute de Rüdiger.

Quase o segundo

Na volta do intervalo, Carlo Ancelotti colocou em campo Rodrygo e Fran García para tentar a virada. Contudo, foram os donos da casa que quase chegaram ao segundo gol. Sandro Ramírez saiu cara a cara com Courtois, tirou do goleiro, mas mandou por cima do gol

Vini deixa o dele

Apesar de ter mais volume de jogo, o Real não era efetivo no ataque. Na melhor chance de Mbappé, que não teve uma boa atuação e ainda não conseguiu se encaixar na equipe, o francês finalizou de longe. Cillessen deu rebote, mas Vini Jr errou a direção, de cabeça.

Em boa jogada pela direita, Vini Jr recebeu na área, porém errou a finalização. A bola tocou no braço de Alex Suárez, e o árbitro assinalou o pênalti. O brasileiro foi para a cobrança e deixou tudo igual no placar.

Não valeu!

Em boa jogada, Mbappé girou sobre o marcador e bateu de esquerda para fora. No minuto seguinte, o Las Palmas chegou ao segundo gol, que seria história, entretanto a arbitragem assinalou impedimento na jogada.

3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Segunda-feira (26/8)

Villarreal 4×3 Celta de Vigo

Terça-feira (27/8)

Mallorca 0x0 Sevilla

Rayo Vallecano 1×2 Barcelona

Betis x Getafe – Adiado

Quarta-feira (28/8)

Real Valladolid 0x0 Leganés

Athletic Bilbao 1×0 Valencia

Atlético de Madrid 0x0 Espanyol

Real Sociedad 1×2 Alavés

Quinta-feira (29/8)

Girona 4 x 0 Osasuna

Las Palmas 1×1 Real Madrid

