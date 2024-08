Thiago Maia sente e vira dúvida no Internacional para duelo contra Juventude

O volante Thiago Maia sofreu um problema no joelho direito e será avaliado pelo Internacional antes do duelo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Ele levou uma pancada no empate contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Thiago Maia, aliás, caiu de mau jeito e virou a perna após pular e sofrer um toque por trás de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ele foi atendido ainda em campo e saiu para a entrada de Rômulo, aos 17 minutos do segundo tempo.

No comando técnico de Roger Machado, Thiago Maia vinha recebendo oportunidades e foi titular nos últimos cinco jogos. Assim, o comandante precisará encontrar uma solução caso ele não jogue. Contudo, a tendência é que Rômulo inicie entre os 11.

Internacional contará com reforço de Nathan

Todavia, além de Thiago Maia, o goleiro Fabrício (retreinamento) e Lucca (reforço muscular) têm chances de ficar à disposição. O atacante Wanderson se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda e continua fora de combate.

No entanto, regularizado no BID, o lateral-direito Nathan também surge como opção no time Colorado. Em 11º lugar, o Internacional soma 29 pontos.

