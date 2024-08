Juventude bate Corinthians e abre vantagem na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (29), o Juventude derrotou o Corinthians por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Carrillo e Danilo Boza. O Timão descontou com Gustavo Henrique. Com a vantagem, o Jaconero vai a São Paulo para jogar pelo empate. Enquanto isso, o Timão precisa vencer por dois gols ou mais. Se devolver a vantagem de um gol, a classificação será definida nos pênaltis.

Quando é a volta?

O segundo jogo entre Juventude e Corinthians será na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 11 de setembro.

Primeiro tempo e falta de luz

O primeiro tempo começou quente com os dois times firmes em todas as divididas. Em uma delas, Yuri Alberto tomou pancada de Nenê o banco do Corinthians se revoltou. Apesar de ver o seu jogador levar uma falta dura, o técnico Ramón Díaz e o zagueiro Cacá foram punidos com cartões amarelos.

As chances só pintaram na casa dos 30 minutos. Após confusão na grande área, Lucas Barbosa saiu na cara de Hugo Souza e o goleiro fez milagre. Na sequência, Carrillo ficou em ótima condição para finalizar e mais uma vez o arqueiro corintiano salvou.

Na reta final do primeiro tempo, a luz caiu no Estádio Alfredo Jaconi e o jogo ficou parado por mais de 20 minutos. Assim que o jogo retornou, os dois times ficaram mais cinco minutos em campo e a etapa inicial foi encerrada.

Segundo tempo com gols

Na volta do intervalo, Ramón Díaz ajustou os problemas táticos da equipe e o Corinthians começou a assustar. Antes dos 20 minutos, o Timão criou duas situações com Yuri Alberto. A melhor foi na cabeçada logo depois de cruzamento. O goleiro Gabriel defendeu.

Apesar da melhora corintiana, quem balançou a rede foi o Juventude. André Ramalho afastou errado o cruzamento, Luis Oyama pegou de primeira e Carrillo se antecipou a Hugo Souza para abrir o marcador, 1 a 0.

Com a vantagem a seu favor, o Juventude pressionou o Corinthians e chegou ao segundo gol. Na casa dos 41 minutos, o zagueiro Danilo Boza ficou com a sobra logo depois da casquinha de Rodrigo Sam e fuzilou para o fundo da rede em chute cruzado. Nos acréscimos, o Corinthians encontrou o seu gol na bola parada. Gustavo Henrique desviou a cobrança de escanteio e venceu o goleiro Gabriel.

JUVENTUDE 2 X 1 CORINTHIANS

Copa do Brasil 2024 – Oitavas de final

Data: 29/08/2024 (quinta-feira)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias (RS)

Público: 14.117 (pagantes)

Renda: Não informado

Gols: Carrillo, 22’/2ºT (1-0); Danilo Boza, 41’/2ºT (2-0); Gustavo Henrique, 47’/2ºT (2-1)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Rodrigo Sam, 31’/2ºT), Luys Oyama e Nenê (Jean Carlos, 19’/2ºT); Erick (Marcelinho, 24’/2ºT), Carillo (Diego Gonçalves, 40’/2ºT) e Lucas Barbosa (Edson Carioca,40’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner, 24’/2ºT), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu, intervalo); Raniele, José Martínez, Igor Coronado (Rodrigo Garro, 24/’2ºT), Ángel Romero (André Ramalho, intervalo) e Pedro Henrique (Héctor Hernández, intervalo); Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões amarelos: João Lucas, Zé Marcos (JUV) Cacá, Ramón Díaz, Pedro Henrique, Matheuzinho, Donelli, André Ramalho (COR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.