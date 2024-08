Autor de gol decisivo em virada do Vasco, Hugo Moura mantém pés no chão

O volante Hugo Moura foi decisivo para o Vasco no jogo contra sua ex-equipe, o Athletico-PR. Ele marcou o gol da vitória nos acréscimos e garantiu a vantagem do Gigante da Colina nas quartas de final da Copa do Brasil. 2 a 1, para o time do Rio de Janeiro.

Hugo, aliás, que estava no Furacão e foi negociado com o Vasco em abril deste ano, falou sobre o duelo desta quinta-feira (29) no estádio de São Januário.

“Acho que a gente tem que parar um pouco de correr atrás do resultado. Sabemos que aqui dentro somos muito fortes, mas haverá um dia em que não será possível reverter. Então, precisamos estar concentrados do começo ao fim. Estou muito feliz pelo gol e pela partida”, disse o volante do Gigante da Colina.

Leia mais: Puma dedica gol pelo Vasco a Izquierdo: ‘Foi para ele’

Hugo preferiu dedicar seu gol aos seus familiares e destacou que ainda faltam 90 minutos de decisão pela Copa do Brasil.

“Quero agradecer a Deus, à minha família, minha esposa, que estava ao meu lado no primeiro jogo, meu avô, minha mãe e meu pai. Dedico este gol ao meu avô e a todos da minha família. Estou muito grato, mas ainda não acabou. Faltam 90 minutos e pensaremos um pouco no brasileiro antes de voltar para a Copa do Brasil. No Brasileiro, foi ao lado e a lei do ex se manifestou hoje, mas não comemorei. Deus estava preparando algo maravilhoso. Continuei trabalhando e agora é hora de descansar um pouco, porque domingo tem mais”, disse Hugo ao final da partida.

Vasco agora jogará no Barradão

Antes do duelo de volta na Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o Vitória fora de casa, pelo Brasileirão. A partida será no Estádio do Barradão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.