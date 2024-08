Tite, do Flamengo, é denunciado após críticas à Conmebol

O técnico Tite, do Flamengo, foi denunciado pela Conmebol por causa de suas declarações contra a entidade após a vitória sobre o Bahia, pela Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, ele criticou a entidade por conta do jogo na Bolívia, em La Pz, onde teve uma “fibrilação atrial”.

A punição de Tite deve ser de advertência à multa. O clube, aliás, passará por julgamento pela confederação por ter chegado à cidade após o prazo permitido.

Relembre a declaração de Tite

Tite, aliás, sentiu bastante os efeitos da altitude de La Paz, ele, inclusive, sofreu uma arritmia cardíaca na cidade e teve de ser medicado às pressas pelos profissionais do Flamengo. Ao retornar para o Rio, foi para Hospital.

“Dá para escrever um capitulo de livro. Pelo lado humano, o que cada um passa. Senti do doutor a responsabilidade, os cuidados. O doutor queria saber o porquê e ficava perto o tempo todo. Meu filho eu pedia para ficar na frente, ele queria ficar atrás, senti o cuidado deles. Tomara que as pessoas deem ouvido à ciência. Jogar em La Paz é muito difícil. Não vou usar o termo desumano, mas traz uma série de problemas fortes. Se não derem um intervalo, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério.

“Estou antecipando. É absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes, um desrespeito à ciência. Todas as pessoas, os médicos, sabem que a partir de 6h, 7h, 8h começa a ter dor de cabeça. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado. Só sosseguei na hora que vi os exames, o doutor mostrou, trouxe a esposa, falou para o filho, para a direção. Obrigado ao departamento médico do Flamengo, ao doutor Bassan”, destacou.

