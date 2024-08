Ramón Díaz admite jogo abaixo do Corinthians e fala em ‘final’ contra o Flamengo

O Corinthians perdeu para o Juventude pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Após o duelo, o técnico Ramón Díaz afirmou que a equipe teve o pior primeiro tempo sob seu comando, mas vai tentar ajustar para a próxima partida.

“O pior primeiro tempo que tivemos. Não jogamos bem no tático, na posse, no ataque. Por isso mudamos. No melhor momento nosso, converteram um gol meio difícil de analisar, pelo rebote. Uma jogada não muito clara. Não estivemos bem defensivamente e vamos corrigir”, ressaltou”, disse o treinador.

Ramón Díaz também destacou que o Corinthians terá uma final contra o Flamengo no próximo domingo.

“Não jogamos bem. A pressão existe, não há tanto tempo de recuperação. Temos uma final, que é o mais importante. Mas esse gol nos dá confiança para recuperar em casa. Já recuperamos em outras situações e temos 90 minutos. Vamos nos recuperar rápido para nos preparar para uma grande final [contra o Flamengo]”.

E Pedro Raul?

Ramón, aliás, ainda explicou a decisão de não deixar o atacante Pedro Raul, muito criticado pela torcida, nem no banco na partida contra o Juventude. Yuri Alberto e Romero começaram o jogo, com o espanhol Héctor Hernández entrando no intervalo.

“Tínhamos que deixar um fora e hoje escolhemos ele, porque queríamos promover a estreia de Hector, para dar minutagem. Mas todos que estão aqui tem a chance de jogar. Sempre fomos muito claros que olhamos apenas o grupal. Quem estiver melhor vai jogar”, disse o treinador.

Próximo jogo

O Corinthians terá força máxima após poupar parte dos jogadores na Copa do Brasil. A prioridade é fugir da zona do rebaixamento. O Timão enfrenta o Flamengo, às 16h, no domingo, na Neo Química Arena.

