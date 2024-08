Palmeiras vive pior sequência como visitante no ano

O Palmeiras se prepara para encarar o Athletico Paranaense neste domingo (1/9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Focado apenas no torneio de pontos corridos e sonhando com um tricampeonato, o Verdão precisa encerrar um jejum para seguir brigando pelo título: voltar a vencer fora de casa.

Só no Campeonato Brasileiro, são seis partidas sem vencer; somando Copa do Brasil e Libertadores, o intervalo sobe para oito. A última vez que a equipe de Abel Ferreira ganhou fora de casa foi no dia 17 de junho, na goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, pela nona rodada do torneio de pontos corridos. Desde então, são três empates e três derrotas longe do Allianz Parque.

As partidas fora de casa foram cruciais para as eliminações da equipe na temporada. Afinal, o Verdão perdeu para Flamengo (Copa do Brasil) e Botafogo (Libertadores) no Rio de Janeiro. Nas partidas em São Paulo, o Palmeiras não conseguiu reverter o placar e caiu nos torneios de mata-mata.

Com apenas o Campeonato Brasileiro a disputar, o Palmeiras é o terceiro time com mais pontos como visitante (16 pontos em 11 jogos) e aproveitamento de 48,5%. O número é melhor do que no título conquistado no ano passado. Contudo, o que vem prejudicando o Alviverde nesta temporada é o desempenho no Allianz.

Assim, se quiser ficar mais uma vez com o título nacional, o Verdão precisa começar a reagir rápido longe do Allianz Parque. O Brasileirão tem mais 14 rodadas e o Palmeiras enfrentará fora de casa: Athletico-PR, Vasco, Bragantino, Juventude, Corinthians, Bahia, Atlético-GO e Cruzeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.