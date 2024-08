O Fluminense se aproxima da contratação de Gabriel Fuentes. Afinal, o Junior Barranquilla, da Colômbia, aceitou a proposta pelo lateral-esquerdo de 27 anos, e a negociação avançou nos últimos dias. Em entrevista ao site do jornal colombiano El Heraldo, o dirigente Fuad Char Abdala, acionista majoritário do clube, revelou o desejo do jogador.

“Estamos discutindo alguns pontos, como forma e prazo de pagamento. Temos interesse em fazer o negócio, e o jogador quer ir para o Brasil (Fluminense)”, admitiu o dirigente da equipe colombiana.

De acordo com o portal “ge”, em publicação desta quarta-feira (28), o Tricolor pagará 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões no câmbio atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador, que defende o Junior Barranquilla desde 2018.

Negociação em curso

Agora, o Fluminense parte para a proposta oficial ao atleta, o que não deve ser empecilho. Afinal, Fuentes já demonstrou vontade de deixar o Junior e atuar no futebol brasileiro. O clube tem até a próxima segunda-feira (2 de setembro) – data limite da janela de transferências – para inscrever o lateral, que chega para ser opção para o setor, problemático por conta das lesões de Marcelo e Diogo Barbosa.

Revelado pelo Barranquilla FC, em 2014, Fuentes é colombiano. Em 2018, chegou ao Junior, clube pelo qual já tem quase 250 partidas (com nove gols). Ele teve uma passagem na Europa neste período, aliás: em 2022, fez 23 jogos pelo Zaragoza, que, à época, disputava a Segundona do Campeonato Espanhol.

Em 2024, ele disputou a Libertadores pelo Junior. Atuou em todos os oito jogos da equipe na competição como titular, marcando um gol e anotando uma assistência. Após passar na fase de grupos (que contava com o Botafogo), o time colombiano ficou pelo caminho nas oitavas de final, quando perdeu as duas partidas para o Colo-Colo (CHL).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.