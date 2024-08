Fluminense encaminha contratação de Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla

O Fluminense encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. Assim, logo depois do Junior Barranquilla, da Colômbia, aceitar a proposta pelo lateral-esquerdo, de 27 anos, aconteceu um acordo sobre a forma de pagamento. O clube carioca, portanto, aguarda o atleta neste sábado (31) para realizar exames e assinar contrato. A informação é do jornalista colombiano, Juan Salvador.

Dessa forma, o Tricolor pagará 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões no câmbio atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador, que defende o Junior Barranquilla desde 2018.

Vale lembrar que Gabriel Fuentes não poderá disputar as quartas de final da Libertadores por já ter atuado no mata-mata da competição pelo Junior Barranquilla.

Reforço para setor carente

O clube tem até a próxima segunda-feira (2 de setembro) – data limite da janela de transferências – para inscrever o lateral, que chega para ser opção para o setor, problemático por conta das lesões de Marcelo e Diogo Barbosa.

Revelado pelo Barranquilla FC, em 2014, Fuentes é colombiano. Em 2018, chegou ao Junior, clube pelo qual já tem quase 250 partidas (com nove gols). Ele teve uma passagem na Europa neste período, aliás: em 2022, fez 23 jogos pelo Zaragoza, que, à época, disputava a Segundona do Campeonato Espanhol.

Em 2024, ele disputou a Libertadores pelo Junior. Atuou em todos os oito jogos da equipe na competição como titular, marcando um gol e anotando uma assistência. Após passar na fase de grupos (que contava com o Botafogo), o time colombiano ficou pelo caminho nas oitavas de final, quando perdeu as duas partidas para o Colo-Colo (CHL).

