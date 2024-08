Novas opções: Veja como fica o Flamengo com as contratações desta janela

O Flamengo irá fechar a janela de transferências do meio do ano com quatro contratações que, aliás, agradaram aos torcedores. Incialmente, a cúpula rubro-negra optou por não fazer grandes movimentações no mercado. Mas, já na reta final, fez a aquisição de nomes importantes. Dessa forma, o técnico Tite, que convive com elenco desfalcado por conta de lesões, ganha novas opções.

As contusões de Matías Viña e Cebolinha, que não jogam mais neste ano, fizeram com que a diretoria do clube carioca fosse buscar novos atletas. Os escolhidos foram Alex Sandro e Michael.

Já para o meio-campo, o Flamengo anunciou o argentino Alcaraz que, inicialmente, chega para ser um reserva imediato de Arrascaeta. Já pelo lado direito do campo, o nome foi o de Gonzalo Plata, que estava na Arábia Saudita.

Nas últimas semanas, o time carioca sofreu desfalques por conta de problemas musculares, como os de Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Já na partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil, foi a vez de Michael e De La Cruz relatarem incômodos. Ambos, aliás, também sofreram contusões.

Opções para Tite

O Jogada10 preparou um campinho com as opções para o treinador em cada posição. Com jogadores polivalentes, como Gerson e Léo Ortiz, alguns jogadores podem ser utilizados em funções distintas.

Além dos nomes que estão na imagem, o técnico Tite também conta com jogadores das divisões de base. Alguns deles são: Dyogo Alves, Carbone, Felipe Lima e Shola.

