Al-Hilal faz oferta milionária ao Benfica por Marcos Leonardo

O Al-Hilal busca reforços para o setor ofensivo e um dos alvos é um atacante brasileiro. Trata-se do jovem Marcos Leonardo, revelado pelo Santos, que atualmente defende as cores do Benfica. O clube saudita ofereceu 40 milhões de euros (R$ 246 milhões), de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

No momento, porém, os encarnados não tem intenção de negociar o jogador. No início desta temporada, contudo, o jogador segue na reserva, visto que o time do técnico Roger Schmidt conta com Vangelis Pavlidis, como titular absoluto.

Mesmo com o valor da proposta, o Benfica segue resistente, visto que desembolsaram 18 milhões de euros para tirar a joia do Peixe, no início deste ano. O Alvinegro terá direito a receber 10% da possível venda, o que seria equivalente a aproximadamente R$ 24,6 milhões, além de mais 4% (R$ 9,8 milhões) por ser o clube formador do atleta.

Assim, a multa rescisória do brasileiro é de 150 milhões de euros, em um contrato válido até junho de 2029. O jovem disputou 21 jogos (sendo apenas quatro como titular), marcando sete gols com a camisa alvirrubra.

Apesar de ter estourado o limite de estrangeiros, o Al-Hilal pode contratar Marcos Leonardo, pois a Federação Saudita de Futebol ampliou o limite para 10 estrangeiros, entretanto impôs uma restrição. Mesmo assim, terá que negociar um dos nove estrangeiros acima de 23 anos do elenco para conseguir inscrever Neymar, que se recupera de lesão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.