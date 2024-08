Diego Costa retorna aos treinos e deve voltar a ser opção para o Grêmio

O Grêmio provavelmente contará com o retorno do centroavante Diego Costa à lista de relacionados para o embate com o Atlético, às 11h (de Brasília), no próximo domingo (01/09). Isso porque o jogador se recuperou de dores musculares no púbis e participou normalmente de atividade com o grupo nesta sexta-feira (30). O atacante evoluiu no tratamento do problema físico e não apresenta mais limitações. Assim, deve ficar como opção no banco de reservas.

O Imortal ainda terá mais um treinamento, neste sábado (31), para definir se o atacante voltará aos gramados. Neste cenário, há a expectativa que Diego Costa ganhe minutos já no embate com o Atlético, seu ex-clube. Com isso, recuperando a forma física e o ritmo de jogo seja jogando na vaga de Braithwaite ou ao seu lado.

Além do centroavante, o técnico Renato Gaúcho também deve contar com a volta do zagueiro Kannemann, já que ele se recuperou de uma forte gripe. A expectativa é a de que o defensor também seja opção no banco de reservas. Com a vitória sobre o Criciúma por 1 a 0, no último compromisso, a tendência é a de que o repita o time titular. No caso, Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo; Dodi, Villasanti, Cristaldo, Monsalve; Soteldo e Braithwaite.

A respeito do processo de normalização das operações, a empresa gestora da Arena estipulou que as condições ideais estarão disponíveis apenas em 26 de outubro. Na oportunidade, o Imortal vai enfrentar o Atlético Goianiense. Importante destacar que a torcida gremista reclamou dos altos valores na comercialização de ingressos para o embate com o Galo, no próximo domingo (01/09).

Grêmio conhece nova data para jogo adiado

Aliás, o Tricolor Gaúcho já tomou ciência da remarcação de um de seus jogos adiados por conta da tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Trata-se do confronto com Criciúma, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e que vai ocorrer no dia 25 de setembro, às 19h (de Brasília), também na Arena. A outra partida a menos é exatamente contra o mesmo Atlético, mas pelo primeiro turno da Série A. Porém, ainda sem uma definição de data, já que o adversário mineiro divide suas atenções com a Copa do Brasil e a Libertadores.

