Vasco deve usar titulares contra o Vitória

Apesar de ter realizado dois jogos nesta semana, o Vasco não deve poupar para a partida de domingo (1º de setembro), contra o Vitória, pela 25ª roda do Brasileirão. O interino Rafael Paiva deve receber reforços, aliás.

Afinal, o lateral-direito Paulo Henrique voltará ao time após cumprir suspensão na Copa do Brasil, contra o Athletico, na última quinta-feira (29). David, que recebeu alta na quarta (28) após ser internado por um quadro de celulite facial, pode ressurgir entre os titulares.

Já Coutinho, recuperado de lesão, ainda não deve reforçar a equipe. Segundo o “ge”, ele cumprirá programação especial de treinos para voltar 100% no duelo de volta contra o Athletico, dia 11, pelas quartas da Copa do Brasil.

A ideia é manter a “força máxima”, visto que, após o jogo contra o Vitória, o próximo compromisso cruz-maltino é apenas no dia 11. Ou seja; serão dez dias entre as partidas, com tempo para repouso dos principais jogadores do elenco.

João Victor, expulso contra o Athletico, cumprirá suspensão no jogo da volta. Assim, ele segue como titular para a partida do Brasileirão. Dessa forma, o provável 11 do Vasco para domingo é o que segue: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Emerson Rodríguez (David) e Rayan; Vegetti.

