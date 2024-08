Gabigol se declara ao Flamengo após homenagem

O atacante Gabigol ganhou uma homenagem do Flamengo pelo dia de seu aniversário. O clube fez uma publicação com alguns momentos do jogador ao longo de sua vitoriosa trajetória com o manto. O vídeo também foi postado pelo ídolo rubro-negro, que completa 28 anos nesta sexta-feira (30) e fez uma declaração de amor a equipe da Gávea.

A publicação exibe gols e números do atacante pelo Flamengo. Logo após a postagem do clube, Gabigol republicou o vídeo em seu story.

“Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, escreveu o camisa 99.

Apesar da demonstração de amor, a relação entre Gabigol e Flamengo não vive seu melhor momento. Além da temporada com menos gols pelo clube até aqui e polêmicas fora de campo, o atacante já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Há poucos meses, o Palmeiras surgiu como um provável destino para o jogador. Porém, o clube paulista desistiu de um acerto com o ídolo rubro-negro.

Atualmente, Gabigol se recupera de uma lesão muscular. O atacante já realiza atividades em campo, e a expectativa é que volte a atuar em setembro. Reserva de Pedro, o camisa 99 tem contrato até dezembro com clube.

Números de Gabigol pelo Flamengo

Gabigol soma 294 jogos pelo Flamengo, com 157 gols e 12 títulos conquistados. O atacante marcou todos os gols do clube nas últimas finais em que esteve presente na Libertadores (2019, 2021 e 2022). Foram quatro bolas na rede no total.

