Francês: Lyon bate Strasbourg em virada emocionante e conquista primeira vitória

Uma virada espetacular do Lyon sobre o Strasbourg nesta sexta-feira (30). Em casa, o time que tem John Textor como acionista majoritário viu o adversário abrir 3 a 1, mas buscou a vitória por 4 a 3 no Parc Olympique Lyonnais, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Francês 2024/25. Tolisso (2x), Maitland-Niles e Gift Orban (2x), confirmaram a primeira vitória do Lyon na Ligue 1. Por outro lado, os visitantes balançaram a rede com Sebastian Nanasi, Andrey Santos, ex-Vasco que está emprestado junto ao Chelsea, e Emanuel Emegha.

Dessa maneira, o Lyon deu uma resposta para os seus torcedores após duas derrotas consecutivas no Francês e o clube pulou da penúltima para a 11ª posição. No entanto, o clube ainda poderá ser ultrapassado por alguns adversários no decorrer desta terceira rodada.

Já o Strasbourg, que vinha em um bom início de temporada, conheceu sua primeira derrota no Campeonato Francês 2024/25. Assim, o time que vinha de um empate e uma vitória na competição segue com os mesmos quatro pontos, em 7º lugar na tabela. Mas, assim como o Lyon, o time deverá ser ultrapassado no decorrer da rodada.

LEIA MAIS: Inter de Milão goleia Atalanta e assume liderança do Italiano

3ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Sexta-feira (30/8)

Lyon 4×3 Strasbourg

Sábado (31/8)

Brest x Saint-Étienne – 12h

Montpellier x Nantes – 14h

Toulouse x Olympique de Marselha – 16h

Domingo (1/9)

Monaco x Lens – 10h

Le Havre x Auxerre – 12h

Reims x Rennes – 12h

Angers x Nice – 12h

Lille x PSG – 15h45

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.