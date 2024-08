Pedro retorna, e Alcaraz será relacionado para jogo do Flamengo

O Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Corinthians no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi a participação do reforço Carlos Alcaraz nas atividades comandadas por Tite. Além disso, o atacante Pedro retorna após lesão.

Alcaraz pode fazer sua estreia pelo Flamengo neste domingo. O atleta vinha realizando pré-temporada com o Southampton, na Inglaterra, e garantiu estar “muito bem fisicamente”. Ele foi regularizado pelo departamento jurídico na tarde desta sexta.

Além dele, Pedro, que está recuperado de lesão no músculo posterior da coxa esquerda, também constará na lista de relacionados pelo técnico Tite.

Veja provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Léo Ortiz) e Alcaraz (Bruno Henrique); Gerson, Luiz Araújo e Pedro.

Apesar das novidades, o Flamengo não contará com Michael e De La Cruz, com lesões na coxa direita. O primeiro tem tempo de recuperação em dois meses e está fora das quartas de final da Libertadores. O uruguaio, aliás, tem um prazo de duas a três semanas para retornar às partidas. Dessa forma, ele dificilmente enfrentará o Peñarol no próximo dia 19, no primeiro confronto entre os clubes pela competição continental.

