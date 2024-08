Fluminense se aproxima dos R$ 70 milhões em contratações em 2024

Com a provável contratação do lateral Gabriel Fuentes, o Fluminense está próximo de chegar aos R$ 70 milhões em contratações em 2024. O valor é, assim, o maior da história do Flu em investimentos numa mesma temporada.

O lateral-esquerdo colombiano entra na quinta posição dentre os mais caros, custando cerca de R$ 6,7 milhões aos cofres tricolores. Dos 16 jogadores que chegaram neste ano, pelo menos sete foram sem custos.

São eles: Thiago Silva, Nonato, Victor Hugo, Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires e Felipe Alves. Destes, um já até deixou o clube, aliás. Douglas Costa não se adaptou ao time e, assim, rescindiu com o Flu, indo atuar no Sidney FC (AUS). Já Gabriel Pires está com os dias contado, mas segue no elenco.

Confira, então, a lista das contratações do Fluminense em ordem decrescente de valores.

Facundo Bernal (Defensor-URU) – R$ 20 milhões

David Terans (Pachuca-MEX) – R$ 14 milhões

Ignácio (Sporting Cristal-PER) – R$ 12,2 milhões

Kevin Serna (Alianza Lima-PER) – R$ 9,7 milhões

Gabriel Fuentes (Junior-COL) – R$ 6,7 milhões

Lelê (Itaboraí Profute) – R$ 4 milhões

Antônio Carlos (Orlando City-EUA) – R$ 2,4 milhões

Jan Lucumí (Boca Juniors-COL) – R$ 550 mil

Marquinhos (Arsenal-ING) – Empréstimo com valor não divulgado

Thiago Silva (Chelsea-ING), Nonato (Santos), Victor Hugo (Cascavel), Douglas Costa (LA Galaxy-EUA), Renato Augusto (Corinthians), Gabriel Pires (Benfica-POR) e Felipe Alves (sem clube) – sem custos

