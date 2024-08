Sporting x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

O famoso clássico agita o futebol português neste sábado. Sporting e Porto entram em campo pela quarta rodada do Campeonato Português. A bola rola, às 16h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, capital de Portugal. Os clubes, aliás, venceram os três jogos até o momento e acirram ainda mais a luta pela liderança da competição. Dragões e Leões, afinal, somam nove pontos.

Onde assistir

A partida entre Sporting e Porto terá transmissão da ESPN e Disney+

Como chega o Sporting

O Sporting, aliás, terá dois desfalques muito importantes para esse jogo. O técnico Rúben Amorim não conta com o zagueiro St Juste e o meia Hjulmand, ambos lesionados. Em seus lugares vão entrar Quaresma e Brangança, respectivamente. Já o artilheiro Gyokeres, que já acumula sete participações em gols em apenas três partidas, está mais que confirmado.

Como chega do Porto

A grande novidade do Porto nesta semana, aliás, foi a repatriação do meia Fábio Vieira, que chega emprestado do Arsenal. Mas, por enquanto, o atleta não poderá ajudar o clube, já que ainda está entrando em forma física. Vitor Bruno, aliás, vai manter sua escalação em 3-5-2, com Gonçalo Borges e o inglês Danny Namaso no ataque.

SPORTING x PORTO

4ª rodada do Campeonato Português

Data-Hora: 31/8/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

SPORTING: Kovacevic; Quaresma, Diomandé, Gonçalo Inácio; Quenda, Bragança, Morita e Catamo; Trincão, Pedro Gonçalves e Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim.

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro e Otávio; Nico González e Varela; Pepê, Wenderson Galeno e Ivan Jaime; Gonçalo Borges e Namaso. Técnico: Vitor Bruno.

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Ribeiro

VAR: Tiago Martins

