Português: Marcos Leonardo evita derrota do Benfica para o Moreirense

Um pênalti convertido por Marcos Leonardo, no último lance da partida, evitou a derrota do Benfica e confirmou o empate por 1 a 1 contra o Moreirense, nesta sexta-feira (30), na partida de abertura da quarta rodada do Campeonato Português. Além do brasileiro, que saiu do banco de reserva para salvar os Encarnados na segunda etapa, Ofori havia aberto o placar para os donos da casa no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Dessa maneira, o Benfica evitou a derrota fora de casa e chegou aos sete pontos no Campeonato Português, na quinta posição.

Por outro lado, o Moreirense, apesar de ter deixado escapar a vitória, arrancou pontos de um dos candidatos ao título e confirmou o bom início de temporada. Isto porque a equipe chegou aos nove pontos e aparece na quarta posição. Ao mesmo tempo, o empate manteve o time na frente do próprio Benfica.

Assim, o Benfica volta a campo apenas no dia 14 de setembro, quando recebe o Santa Clara, no Estádio da Luz, em Lisboa. O horário da partida, no entanto, ainda não está definido. Já o Moreirense visita o Casa Pia na próxima rodada.

4ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (30/8)

Moreirense 1×1 Benfica

Sábado (31/8)

Santa Clara x Aves – 11h30

Estrela Amadora x Casa Pia – 14h

Boavista x Estoril – 14h

Sporting x Porto – 16h30

Domingo (1/9)

Nacional x Farense – 11h30

Rio Ave x Arouca – 14h

Vitória de Guimarães x Famalicão – 16h30

Gil Vicente x Braga – 16h30

*Horários de Brasília.

