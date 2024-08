Barcelona x Real Valladolid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (31), o Barcelona recebe o Real Valladolid às 12h (de Brasília) na partida de abertura da quarta rodada da competição. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, e os donos da casa chegam embalados para buscar mais uma vitória.

Como chega o Barcelona

Único time com 100% de aproveitamento na La Liga 2024/25, o Barcelona chega motivado para buscar mais três pontos na competição e seguir na liderança isolada. No momento, a equipe lidera a competição com nove pontos, sendo dois de vantagem para o vice-líder Villarreal.

Apesar da boa fase, o técnico Hansi Flick segue com problemas no elenco. Assim, o Barça terá os desfalques de Bernal, Andreas Christensen, Eric Garcia, Ansu Fati, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Gavi, todos lesionados.

Contudo, a principal contratação do Barcelona nesta temporada pode fazer sua estreia como titular da equipe. Isto porque Dani Olmo, que garantiu a virada culé na última rodada, fez seu primeiro jogo ao sair do banco de reservas na vitória sobre o Rayo Vallecano.

Como chega o Real Valladolid

Por outro lado, o Real Valladolid, comandado pelo técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, faz um início de temporada regular na La Liga. Assim, a equipe soma quatro pontos nas três primeiras rodadas, com uma vitória, um empate e uma derrota. Apesar de ter somado pontos importantes, o time não vence há dois jogos e terá um dos candidatos ao título pela frente.

Por fim, Anuar Tuhami é o único desfalque confirmado do Real Valladolid para o jogo deste sábado.

Barcelona x Real Valladolid

4ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 31/08/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Fermin, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Real Valladolid: Hein; Perez, Sanchez, Boyomo, Rosa; K. Perez, Juric, Amallah; Ndiaye, Sylla, Moro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

