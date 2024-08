Integrantes da banda Sepultura visitam São Januário e recebem camisas do Vasco

Nesta sexta-feira (30), o estádio de São Januário, do Vasco, recebeu a visita da banda Sepultura. Estiveram presentes o guitarrista Andreas Kisser e o baterista Greyson Nekrutman. Os músicos conheceram diversos pontos da casa vascaína, como o gramado, o vestiário, a VascoTV, o Espaço Experiência, entre outros lugares. Mas o Vasco também presenteou Kisser e Nekrutman com camisas personalizadas. Enfim, eles agradeceram o convite e brincaram ao citar uma goleada histórica do Gigante da Colina sobre o São Paulo, por 7 a 1, em 2001, pelo Brasileirão.

“Bom, primeiro queria agradecer a todos aqui do Vasco pelo convite. Eu e o Gleison estamos aqui apresentando o Sepultura, celebrando 40 anos, né? Mas somos apaixonados por futebol. Por isso, receber esta homenagem com a camisa maravilhosa, com o nome do Sepultura, é muito representativo, também históricamente. Afinal, temos essa identificação com o Vasco, com a cultura, a luta pelo respeito, as diferenças e as diversidades, disse Andreas Kisser, que é são-paulino, em vídeo divulgado pelo Vasco e que completou:

“É uma honra estar aqui visitando este estádio tão histórico, entre tantas outras coisas que aconteceram aqui. Inclusive com o São Paulo, que levou sete gols numa noite ou tarde desastrosa. Enfim, amo o futebol e é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Vasco da Gama. Sensacional.”

Raio X do Sepultura

O Sepultura está no Rio para uma apresentação neste sábado (31/8) na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. É a Tour Celebrating life trough death’ (“Celebrando a vida através da morte”), a última desta banda, que anunciou a sua despedida dos palcos neste ano.

A banda de Heavy Metal foi criada em 1983 em Minas Gerais pelos irmãos Max e Igor Cavallera. Mas Andreas Kisser somente entrou em 1987. Já o americano Nekrutman (ex-Suicidal Tendencies) está desde fevereiro deste ano. Nestas quatro décadas de atividade tornou-se, de longe, a banda brasileira mais conhecida e aclamada no exterior, sendo o expoente máximo do Trash Metal (que tem um som gutural). roots bloody roots. Vendeu 50 milhões de cópias de seus álbuns. E conta com vários hits, um deles “Roots Bloody Roots” (Raizes Sangrentas Raízes) é um hino do rock pesado.

Após o show no Rio, o Sepultura fará apresentações em Fortaleza e São Paulo, antes de uma série de shows nos Estadois Unidos, onde tem inúmeros e fanáticos fãs. E, enfim, penduram as chuteiras, ou melhor, guitarras e bateria. Será mesmo?

