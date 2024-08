Rival do Brasil, Equador convoca sua equipe para as eliminatórias

A seleção do Equador, próximo adversário do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, convocou sua equipe. Na lista, estão quatro atletas que jogam no futebol brasileiro: o zagueiro Félix Torres, do Corinthians; o atacante Enner Valencia, do Internacional; e os meias Alan Franco, do Atlético-MG, e Jhegson Méndez, do São Paulo.

O Equador, aliás, ocupa o quinto lugar nas eliminatórias, uma posição acima do Brasil, que está em sexto lugar. Para o próximo Mundial, com 48 seleções, a América do Sul terá seis vagas diretas, e o sétimo colocado disputará a repescagem.

Todavia, o treinador, conhecido do futebol brasileiro por confrontos com equipes brasileiras na Libertadores e na Sul-Americana, é Beccacece. Contudo, ele assumiu a seleção equatoriana no início de agosto, substituindo o espanhol Félix Sánchez, que deixou o cargo após a Copa América.

Veja os convocados da seleção do Equador

Goleiros: Ramírez (Del Valle), Galindez (Huracán) e Napa (Emelec)

Defensores: Hincapié (Bayer Leverkusen), Pacho (PSG), Félix Torres (Corinthians), Porozo (Leganés), Ordóñez (Club Brugge), Arreaga (New England Revolution), Cristian Ramírez (Ferencvaros), Estupiñán (Brighton), Chávez (Lens) e Preciado (Sparta Praga)

Meio-campistas: Minda (Cercle Brugge), Gruezo (San Jose Earthquakes), Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético-MG), Jhegson Méndez (São Paulo), Sarmiento (Brighton), Vite (Vancouver Whitecaps), Yeboah (Rakow), Coroso (Barcelona-EQU), Delgado (FC Dallas), Páez (Del Valle), Mena (Pachuca) e Mercado (Aves)

Atacantes: Enner Valencia (Internacional), Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Angulo (Anderlecht) e Anthony Valencia (Royal Antuérpia)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.