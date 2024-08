Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro colocará frente a frente dois gigantes vivendo situação distinta na competição. Neste domingo (1), as duas maiores maiores torcidas do país vão à Neo Química Arena assistir a Corinthians x Flamengo, às 16 horas, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o mesmo objetivo, mas por razões bem distintas. A vitória dará ao Corinthians um respiro…ao Flamengo, colar nos líderes…empate ruim pros dois…

Onde assistir

A TV Globo transmite para parte da rede e o canal Premiere anuncia a transmissão pelo sistema pay per view a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Corinthians

Com três derrotas seguidas, apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, o Corinthians vive seu momento mais difícil na temporada. Entrou na rodada como 18º na tabela de classificação do Brasileirão, com 22 pontos e novo revés distanciará ainda mais o Timão da fuga do Z4.

Poupados no jogo contra o Juventude, Talles Magno e Rodrigo Garo devem retornar ao time titular no Brasileirão. O argentino entrou nos minutos finais na derrota para o Juventude, enquanto o atacante foi poupado após sofrer uma lesão no ombro.

Além disso, André Ramalho, que foi capitão da equipe em algumas ocasiões, também está de volta. A probabilidade é que Ramón opte por escalar o time com três zagueiros, e Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique estão na disputa por duas vagas.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, que inicia a rodada na quarta posição, com 44 pontos, tem boas e más notícias para o clássico. Pedro, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, tem grandes chances de começar como titular. Além dele, o recém-chegado Alcaraz será incluído na lista de relacionados, pois esteve em pré-temporada com o Southampton na Inglaterra e chegou em boa forma física.

Por outro lado, Tite perdeu duas opções: Michael e De la Cruz, ambos com lesões na coxa direita. O atacante precisará de dois meses para se recuperar, enquanto o meia uruguaio deve estar pronto em duas a três semanas. Gabigol e Arrascaeta, também se recuperando de lesões na coxa, provavelmente retornarão apenas contra o Bahia, no dia 12. Everton Cebolinha e Viña não estarão disponíveis pelo resto de 2024.

CORINTHIANS X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1/09/2024, 16 h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, Raniele e Igor Coronado; Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero. Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz (Allan) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro (Carlinhos). Técnico: Tite

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: : Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

