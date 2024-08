Reforço do Fluminense, Gabriel Fuentes desembarca no Rio

O lateral-esquerdo Gabriel Fuentes desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado para realizar exames médicos e oficializar sua contratação pelo Fluminense. O Tricolor chegou a um acordo com o Junior Barranquilla, da Colômbia, e encaminhou a chegada do jogador. No entanto, durante sua chegada, ele preferiu não falar com os jornalistas.





A proposta apresentada pelo Fluminense foi de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,6 milhões, de acordo com a cotação atual) para adquirir 60% dos direitos econômicos de Gabriel Fuentes.

Considerando que a janela internacional de transferências se encerra na próxima segunda-feira, a expectativa é de que todos os detalhes se acertem até lá. É importante destacar que Gabriel Fuentes não poderá participar das quartas de final da Conmebol Libertadores, pois já jogou na fase de mata-mata da competição pelo Junior Barranquilla.

Gabriel Fuentes foi sugerido como reforço ao Fluminense por meio de intermediários e agradou à diretoria tricolor. O contrato do lateral com o Junior Barranquilla era válido até dezembro de 2025.

Nesta edição da Conmebol Libertadores, o jogador colombiano foi titular em todas as partidas. Atuou, assim, nos seis jogos da fase de grupos e o primeiro do mata-mata contra o Colo-Colo. Durante esses confrontos, ele marcou um gol e deu uma assistência, ganhando a simpatia dos torcedores colombianos.

