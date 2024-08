Everton abre 2 a 0, leva três gols depois dos 43 da etapa final e perde o jogo

Inacreditável Futebol Clube no duelo entre Everton e Bournemouth, pela terceira rodada do Campenato Inglês, neste sábado (31/8). Em pleno Goodson Park, em Liverpool, o time vencia o Bournemouth por 2 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo. Aí, tudo deu errado. Levou três gols, perdendo um jogo que parecia ganho, calando a sua torcida. Assim, com o resultado, o Everton, uma das mais tradicionais agremiações da Inglaterra e que há mais tempo não cai para a Segundona, ocupa o último lugar, com zero ponto. O Bournemouth tem cinco pontos. Dess forma, está na metade de cima da tabela.

Os gols foram no segundo tempo. Keane e Calvert-Lewin marcaram antes dos 12 minutos. Porém, o Bournemouth descontou com Semeneyo, aos 43, e fez mais dois nos acréscimos, com Cook e Sinisterra.

Everton abre 2 a 0

O jogo foi uma loucura. Depois de um primeiro tempo sem sucesso dos ataques sobre as defesas, o Everton chegou ao primeiro gol. Dessa maneira, após cruzamento, a bola sobrou para o arremate de Keane, aos cinco minutos. Aos 12, Keane encontrou Calvert-Lewin desmarcado na área e o goleador bateu na saída do goleiro.

Virada do Bournemouth

Parecia que, enfim, o Everton daria alegria ao seu torcedor. Porém, veio o pesadelo. Aos 43, Ouattara avançou pela esquerda e cruzou para Semenyo se jogar na bola e diminuir o placar. Dessa forma, o Everton se desarticulou e viu Sinisterra virar o protagonista do jogo. Primeiramente, aos 47, ele fez grande jogada e cruzou para a cabeçada certeira de Cook. E, aos 50, concluiu cruzamento de Justin Kluivert para fazer 3 a 2. Ou seja, inacreditável é pouco.

Jogos da 3ª rodada da Premier League

Sábado (31/8)

Arsenal 1×1 Brighton

Nottingham Forest 1×1 Wolverhampton

Leicester 1×2 Aston Villa

Brentford 3×1 Southampton

Everton 2×3 Bournemouth

Ipswich 1×1 Fulham

13h30 – West Ham x Manchester City

Domingo (1/9)

9h30 – Chelsea x Crystal

9h30 – Newcastle x Tottenham

12h – United x Liverpool

