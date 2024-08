Haaland faz os três gols da vitória do City sobre o West Ham

Haaland voltou a fazer a diferença para o Manchester City. Afinal, neste sábado (31/8), em jogo pela terceira rodada do Campeoanto Inglês, diante do West Ham, fora casa, no Estádio Olímpico fez os três gols do 3 a 1 de seu time. Assim, ajudou o atual tetracampeão inglês a chegar aos nove pontos, campanha 100%, na liderança. Já os londrinos estão com três pontos, em 14º. O gol do West Ham foi de Rúben Dias, contra.

Com este que foi seu 11º hat trick pelo City, oitavo na Premier League e segundo jogo seguido fazendo três gols, Haaland está disparado entre os goleadores. Afinal, são sete gols em três jogos, quatro à frente de Mbeumo, do Brentford.

E tome gol de Haaland

Nos primeiros dez minutos, o Manchester City sufocou o West Ham, rondando a área rival e chegando ao primeiro gol aos dez minutos. Paquetá recebeu passe errado e não conseguiu evitar que Bernardo Silva a roubasse. Este tocou para Haaland entrar na área e fazer 1 a 0. O City permaneceu em cima e De Bruyne, duas vezes, quase ampliou. Na segunda, acertou a trave do West Ham. Curiosamente, aos 19, num raro ataque dos londrinos, Bowen tentou cruzar e Rúben Dias, tentando cortar, fez contra. Parecia que a coisa iria complicar? Mas o City tem Haaland. Aos 30, ele recebeu de Lewis e mandou uma bomba no ângulo. Belo gol.

No segundo tempo, o West Ham voltou mais ousado. Kudus deu muito trabalho para a defesa do City, mandou na trave, obrigou o goleiro Ederson a sair da área para fazer contra. Enfim, a coisa estava complicada. Contudo, Haaland tratou de matar jogo aos 38. Numa rápida troca de passes, Matheus Cunha, que entrara na etapa final, tocou para Haaland partir em disparada rumo ao gol rival. Foi só tocar na saída do goleiro e correr para comemorar seru terceiro gol no jogo. E quase veio o quarto no fim. O goleiro Fabianski fez milagre. Enfim, novo show dos Citizens. E de Haaland.

Jogos da 3ª rodada da Premier League

Sábado (31/8)

Arsenal 1×1 Brighton

Nottingham Forest 1×1 Wolverhampton

Leicester 1×2 Aston Villa

Brentford 3×1 Southampton

Everton 2×3 Bournemouth

Ipswich 1×1 Fulham

West Ham 1×3 Manchester City

Domingo (1/9)

9h30 – Chelsea x Crystal

9h30 – Newcastle x Tottenham

12h – United x Liverpool

