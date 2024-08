Léo Pereira sofre entorse no joelho e desfalca Flamengo contra o Corinthians

O Flamengo informou, neste sábado (31), que Léo Pereira sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Desse modo, o zagueiro está fora do jogo deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. Após avaliação médica, o zagueiro teve constatada uma entorse e não foi relacionado para o duelo diante do Corinthians”, comunicou o clube carioca.

Além de Everton Cebolinha e Viña, que não voltam mais a campo na atual temporada, o departamento médico trabalha na recuperação de Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Michael, Gabigol e Pedro. O mês de agosto, aliás, foi de baixas consideráveis no elenco em relação ao aspecto físico, preocupando o técnico Tite.

Confira como está o DM do Flamengo em agosto

2/8: De La Cruz e Cebolinha (joelho direito coxa direita, respectivamente);

De La Cruz e Cebolinha (joelho direito coxa direita, respectivamente); 10/8: Varela (quadril);

Varela (quadril); 11/8: Cebolinha (tendão de Aquiles);

Cebolinha (tendão de Aquiles); 16/8: Viña (joelho direito e fratura na tíbia);

Viña (joelho direito e fratura na tíbia); 16/8: Pedro (coxa esquerda);

Pedro (coxa esquerda); 16/8: Gabigol (coxa direita);

Gabigol (coxa direita); 20/8: Arrascaeta (coxa esquerda);

Arrascaeta (coxa esquerda); 21/8: Wesley (coxa direita);

Wesley (coxa direita); 23/8: Tite (arritmia);

Tite (arritmia); 28/8: Da La Cruz e Michael (coxa direita, ambos);

Da La Cruz e Michael (coxa direita, ambos); 31/8: Léo Pereira (joelho esquerdo).

