Juventus x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pelo terceira rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe a Roma neste domingo (01). A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília), em Turim.

Onde Assistir: Disney +

Como chega a Juventus

A Velha Senhora é a única equipe com 100% de aproveitamento após duas rodadas. Portanto, tem seis pontos. No entanto, aparece na terceira colocação já que Internazionale de Milão somam sete. Esta dupla, porém, já soma três jogos. Nos dois primeiros jogos, a Juve encarou o Como e o Hellas Verona, vencendo ambos por 3 a 0. Dessa forma, agora terá, pelo menos na teoria, a primeira “carne de pescoço” da temporada.

Além da Roma, a Juventus tem outro desafio a superar: o alto número de desfalques: Kostic, Milik, Thuram e Weah estão machucados, enquanto Pogba cumpre suspensão por doping. Já o português Francisco Conceição, contratado nesta semana, ainda é dúvida.

Como chega a Roma

A Loba teve um início irregular, com apenas um ponto em dois jogos, flertando com a zona de rebaixamento. Para a partida deste domingo (01), a equipe da capital italiana não poderá contar com o meia francês Enzo Le Feé, uma das apostas para a temporada.

Juventus x Roma

Data e horário: domingo, 01/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium

Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangoula; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Paredes, Cristante; Dybala, Pellegrini, Zalewski; Dovbyk. Técnico: Daniele De Rossi

Arbitragem: Marco Guida

