Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na classificação, Fluminense e São Paulo medem forças neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor de Laranjeiras busca se afastar de vez do Z4 para alçar voos maiores na competição nacional. Assim, os comandados de Zubeldía, por sua vez, tentam entrar no G4.

No momento, a equipe carioca soma 24 pontos, dois à frente de Vitória e Corinthians, que estão na zona de rebaixamento. Além disso, o Tricolor Paulista tem 41, três atrás de Flamengo e Palmeiras, que integram os quatro primeiros do campeonato.

Onde assistir

O confronto deste domingo (1) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Com a venda de André para o Wolverhampton (ING), pelos valores fixos de 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões), sendo mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas, Facundo Bernal terá chance entre os titulares. Dessa forma, Martinelli está suspenso, enquanto Samuel Xavier retorna ao time. Nesse sentido, Marcelo e Germán Cano voltaram aos treinamentos ao longo da semana e dependem da avaliação da comissão técnica.

Como chega o São Paulo

O técnico Luís Zubeldía não poderá contar com Michel Araújo, que será preservado. Afinal, o meio-campista fez parte da delegação tricolor que viajou a Montevidéu para o velório de Juan Izquierdo, na última sexta-feira. Além disso, o meio-campista irá acompanhar o nascimento da filha. Por outro lado, Liziero está recuperado de uma lesão muscular e está entre os relacionados.

FLUMINENSE x SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 01/09/2024, às 18h30 (horário de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga (Marcel0); Facundo Bernal, Lima (Nonato) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

