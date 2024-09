Cuiabano sente dor na coxa em Botafogo x Fortaleza e chora ao deixar gramado

Com o Nilton Santos lotado, Botafogo e Fortaleza medem forças na briga pela ponta do Campeonato Brasileiro, neste sábado (3). Assim, o confronto é válido pela 25ª rodada da competição nacional. No entanto, com menos de cinco minutos, Cuiabano sentiu dores musculares na coxa direita e deixou o gramado chorando.

No banco de reservas do Alvinegro, os companheiros consolaram o jogador, que será reavaliado nos próximos dias para saber a gravidade da lesão. Marçal entrou em campo para ocupar o setor deixado pelo lateral-esquerdo.

Vale lembrar que o atleta desfalcou o Botafogo no no último domingo, quando a equipe enfrentou o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e ficou no empate por 0 a 0.

O jogador teve uma lesão leve no ombro direito e voltou aos treinamentos durante a semana. Ele sofreu uma luxação contra o Palmeiras, pela Libertadores, mas se recuperou a tempo de estar em campo diante do Fortaleza.

Dessa forma, no momento, o Glorioso soma 47 pontos, um atrás do Leão do Pici, que tem um jogo a menos na disputa. Ambos estão isolados à frente da dupla Palmeiras e Flamengo, que tem 44 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.