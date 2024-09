Brasil goleia Fiji na estreia no Mundial Sub-20 Feminino

A seleção brasileira estreou com uma goleada histórica no Mundial Sub-20 Feminino. Afinal, as meninas não tomaram conhecimento de Fiji e venceram por 9 a 0, em Medellín, na Colômbia. Assim, o Brasil iguala o melhor resultado na história da competição, alcançado em 2016 contra outra equipe da Oceania, Papua Nova Guiné.

Não perca as contas. Vitória Amaral e Natália Vendito fizeram dois gols, cada, enquanto completaram o placar: Lara Dantas, Priscila, Milena, Fernanda e Gisele. Uma das novidades foi o “desafio do VAR”, pedido pela treinadora de Fiji, Angelina Chua. Cada equipe tem direito a dois pedidos na partida, e se a arbitragem mudar a decisão, o pedido não é contabilizado.

Na próxima rodada, o Brasil, que lidera a chave, vai enfrentar a seleção francesa , que empatou com o Canadá por 3 a 3 na estreia. O confronto, aliás, acontece na próxima terça-feira (4), às 19h (horário de Brasília).

Goleada histórica no Mundial

Logo com 3 minutos, a bola sobrou na área para Lara Dantas bater de primeira e abrir o placar. Cinco minutos depois, Vitória Amaral, camisa 10 da seleção, chutou cruzado, sem chance para a goleira adversária e ampliou o placar, na Colômbia.

Na sequência, a jogadora acertou um belo chute no ângulo direito da goleira de Fiji. Sem dar espaço para qualquer reação, Natália Vendito aproveitou o cruzamento na pequena área e marcou o quarto. Um minuto depois, a atleta esteve novamente bem colocada e acertou um voleio.

Na volta do intervalo, Priscila cobrou um pênalti, rasteiro, no canto direito para marcar o sexto gol. Coube a Milena ampliar o marcador ao chutar de fora da área, sem chance para a goleira Aliana Vakaloloma. Gi Fernandes fez bela jogada na esquerda e cruzou, na medida, para Fernanda marcar. Por fim, Milena cruzou para Gisele marcar de cabeça e completar a goleada.

