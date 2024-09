Anápolis bate Iguatu nos pênaltis e fatura o acesso para a Série C-2025

O Anápolis é o primeiro classificado para a Série C de 2025. Na noite deste sábado (31), o time goiano derrotou o Iguatu nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar no estádio Morenão, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Brasileiro. Na ida, deu empate por 1 a 1 em Anápolis.

Otacílio Marcos, Hebert e Max Oliveira anotaram os gols dos anfitriões, e Gonzalo (duas vezes) e Johnatan Cardoso balançaram as redes para os visitantes. Nas penalidades, Pedrinho isolou a quarta cobrança do Azulão, selando a eliminação por 5 a 4.

Além da vaga nas semifinais da Quarta Divisão do futebol brasileiro, o Anápolis faturou o acesso para a Terceirona do ano que vem. Os quatro melhores da Série D conquistam o acesso.

Na próxima fase, a equipe goiana enfrentará o vencedor do confronto entre Brasiliense e Retrô, que acontece neste domingo, às 15h30 (de Brasília). Com a eliminação, o Iguatu não tem mais calendário em 2024.

